A seleção brasileira fez nesta quinta-feira o último treino antes da estreia na Copa América contra a Bolívia com a indefinição de quem será o substituto de Arthur no meio-campo: Allan ou Fernandinho.

O técnico Tite não confirmou em entrevista coletiva concedida qual dos dois jogadores será titular no duelo de amanhã, no Morumbi, em São Paulo, ocupando a vaga do volante do Barcelona, que se recupera de uma forte pancada no joelho direito.