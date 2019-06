Com dores decorrentes do jogo contra a Venezuela, Fernandinho e Arthur não participaram do treino realizado pelo Brasil nesta quinta-feira, em São Paulo, visando a preparação para o jogo de sábado contra o Peru, que vale a classificação para as quartas de final da Copa América como líder do grupo A.

O caso que mais preocupa é o do volante do Manchester City, que sofreu uma entorse no joelho direito durante o empate sem gols contra a 'Vinotinto' e também não treinará amanhã, segundo boletim médico divulgado pela CBF depois da atividade de hoje.