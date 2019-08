A presidente do Festival de Salzburgo, Helga Rabl-Stadler, apoiou nesta terça-feira Plácido Domingo, acusado por nove mulheres de assédio sexual, e confirmou que o tenor espanhol atuará como estava previsto no dia 25 de agosto.

"Conheço Plácido Domingo há mais de 25 anos. Desde o princípio me impressionou, junto com sua capacidade artística, os seus modos respeitosos com todos os trabalhadores do Festival", afirmou Rabl-Stadler em comunicado enviado à Agência Efe.