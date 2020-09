A Fifa considerou "histórica" a reforma trabalhista no Catar, país que sediará daqui dois anos a Copa do Mundo masculina, de acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira pela entidade esportiva.

A federação internacional de futebol exaltou, principalmente, o criticado sistema denominado "kafala", que impede que os imigrantes mudem de trabalho sem a permissão do empregador, antes do fim do vínculo contratual firmado.