Mais de 200 alpinistas realizaram nesta quarta-feira a subida ao cume do Everest, o que rendeu um recorde de escaladas em um mesmo dia, mas também criou problemas, como uma fila de várias horas para chegar ao topo.

No acampamento-base, o representante do Ministério do Turismo do Nepal Gyanendra Shrestha confirmou à Agência Efe que cerca de 250 alpinistas saíram do Campo IV, localizado a 7.900 metros de altitude, durante a madrugada. Mais de 200 deles chegaram ao "teto do mundo", a 8.848 metros.