Desde o dia 7 de abril Ronaldinho Gaúcho se encontra em prisão domiciliar no Hotel Palmaroga, na capital do Paraguai. EFE/Arquivo

A polícia do Paraguai prendeu nesta segunda-feira Wilson Arellano, filho de um funcionário do departamento de migrações do país, que é acusado de envolvimento na produção dos documentos falsos utilizados por Ronaldinho Gaúcho e Assis, que fizeram com que os irmãos fossem detidos.

A informação de prisão realizada hoje, que acontece em Assunção, foi confirmada pelo Ministério Público local.