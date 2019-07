O lateral-esquerdo Filipe Luís treinou com bola neste domingo, indicando estar recuperado de dores na coxa direita, em que o volante Fernandinho recebeu atenção especial da comissão técnica da seleção brasileira, e que o atacante Richarlison é esperado em Belo Horizonte.

Em nota, a CBF comunicou que o jogador do Atlético de Madrid trabalhou na Cidade do Galo, centro de treinamento do Atlético Mineiro, sob a orientação do fisioterapeuta Caio Melo e do preparador físico Fábio Mahseredjian.