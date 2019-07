As filmagens originais dos momentos que pararam o mundo no dia 20 de julho de 1969 foram leiloadas neste sábado, data em que os primeiros passos do homem na Lua completam 50 anos, por US$ 1,8 milhões.

Milhões de pessoas ficaram atônitas ao testemunharem aquele feito que consideravam impossível, a caminhada de Neil Armstrong e Buzz Aldrin no satélite terrestre, gravações vendidas por engano pela Nasa na década de 1970 e hoje negociadas pela casa de leilões Sothebys, em Nova York.