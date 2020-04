Broward nesta noite atingiu a marca de 3.261 casos confirmados e 81 mortes, enquanto Palm Beach teve até agora 1.740 casos com o segundo maior número de mortes: 103. EFE

Os casos do novo coronavírus continuam crescendo na Flórida e chegaram a 21.628 na noite desta terça-feira, e o número de mortes no estado chegou a 571, 72 delas nas últimas 24 horas, colocando as autoridades em alerta máximo e acarretando em medidas como a criação de necrotérios móveis na cidade de Miami.

Como aconteceu em Nova York após o súbito aumento das mortes, dois caminhões refrigerados apareceram nesta terça no Instituto Médico Legal do condado de Miami-Dade, o epicentro da doença, com 7.712 notificações de pessoas infectadas e 143 óbitos.