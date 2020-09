Um hospital modular de emergência construido com verba do FONPLATA. EFE/Ministério de Obras Públicas da Argentina

Com uma ajuda rápida e efetiva, o FONPLATA - Banco de Desenvolvimento concede um importante apoio, em meio aos efeitos da pandemia de Covid-19 na economia, aos cinco países que o integram.

A entidade presidida por Juan Notaro já destinou US$ 600 milhões em planos de integração para Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai.

"Reforçamos o nosso apoio aos países, criamos novas linhas de financiamento específicas, em meio à emergência sanitária da pandemia e suas repercussões nas economias", declarou à Agência Efe Luciana Botafogo, gerente de operações e países do FONPLATA.

De acordo com a gerente, a entidade agiu "de forma ágil", adequando projetos que ainda não estavam totalmente desembolsados "para focar esses recursos na emergência", de forma que houve um aporte "imediato".

O FONPLATA, sediado na cidade boliviana de Santa Cruz de La Sierra, colocou à disposição dos países-membros recursos como um fundo especial de cooperações não reembolsáveis e linhas extraordinárias de financiamento de rápida aprovação e pagamento, com a possibilidade de reestruturação dos créditos existentes.

EXEMPLOS DE ARGENTINA E URUGUAI.

A Argentina, por exemplo, obteve quase US$ 85 milhões, US$ 15 milhões para a construção de hospitais modulares de emergência. Essa obra "gera um impacto social muito importante" por proporcionar todas as condições de saúde e "um desenvolvimento econômico relevante" às comunidades beneficiadas, disse Luciana Botafogo.

Este projeto amplia a capacidade do sistema hospitalar público argentino para se preparar melhor para o pico da Covid-19 previsto pelo Ministério da Saúde, com recursos que foram desembolsados rapidamente.

Os hospitais estão estrategicamente localizados na Área Metropolitana de Buenos Aires, na cidade de Mar del Plata e nas províncias de Chaco, Córdoba e Santa Fe.

O Banco de Desenvolvimento também aprovou US$ 30 milhões para o "Programa Água e Esgoto mais Trabalho", que visa melhorar a qualidade de vida de populações vulneráveis, promovendo desenvolvimento socioeconômico com a criação de emprego local e favorecendo o cuidado com o meio ambiente na Área Metropolitana de Buenos Aires com a concessionária Agua y Saneamiento Argentinos (AySA), que faz parte do Ministério de Obras Públicas.

Luciana Botafogo destacou este aporte a municípios de rendas mais baixas, com o desenvolvimento da rede secundária de saneamento, levando conexões de água potável às casas e contratando trabalhadores locais.

"Isto gera um espaço social muito importante" ao proporcionar todas as condições sanitárias e "um desenvolvimento econômico relevante" nessas comunidades, sublinhou.

Outros US$ 25 milhões foram destinados à província de Buenos Aires para aliviar os efeitos socioeconômicos da Covid-19 através do Programa de Fortalecimento do Serviço Alimentar Escolar, e mais US$ 12 milhões auxiliaram o atendimento de emergência local em apoio a grupos sociais vulneráveis, entre outras contribuições como parte da missão de reduzir as disparidades socioeconômicas.

APOIO EM MEIO À EMERGÊNCIA SANITÁRIA E ECONÔMICA.

Outro exemplo é o novo empréstimo de US$ 45 milhões para o Programa de Assistência Financeira às Micro e Pequenas Empresas no Uruguai, liderado pela Agência Nacional de Desenvolvimento (ANDE), para aliviar os impactos da emergência, como parte da vocação da entidade de atuar em sinergia com essas agências.

Mais de 65 mil empresários em todo o país dispõem de um crédito aprovado, com uma única assinatura e sem juros, uma injeção de liquidez para evitar a interrupção dos negócios e da cadeia de pagamentos, assim como a perda de postos de trabalho.

A gerente de operações e países destacou a importância deste apoio, que inclui subsídios e um seguro de cessação de atividade para pequenos empresários.

O FONPLATA também aportou US$ 15 milhões em uma linha para aliviar o impacto da emergência sanitária, com um programa de assistência financeira a microempresas, entre outras contribuições que totalizam mais de US$ 60 milhões no Uruguai.

Também se sobressaem os quase US$ 47 milhões para o Projeto de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade no município de Presidente Prudente, no estado de São Paulo, para melhorias em drenagem, mobilidade urbana e inovação tecnológica na gestão de políticas públicas.

Além disso, o FONPLATA acelerou os pagamentos, por exemplo para o Programa de Infraestrutura Urbana para a Geração de Emprego na Bolívia, com uma injeção significativa de investimento na economia local.

Uma situação semelhante ocorreu no Paraguai, onde está sendo implementado o Programa de Infraestrutura Rodoviária para Corredores de Integração do Sudoeste, pavimentando rotas que ligam cidades do país.

Em 2020, a entidade também concedeu cerca de US$ 2 milhões em cooperação técnica não reembolsável aos cinco países-membros, como parte da missão de apoio à integração, a fim de promover o desenvolvimento inclusivo dessas nações. EFE

