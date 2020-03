As autoridades sanitárias da França advertiram nesta sexta-feira que a perda do olfato ou do paladar pode ser um dos sintomas no caso de infecção pelo novo coronavírus e recomendaram que as pessoas consultem o médico por telefone se isso lhes acontecer.

O diretor-geral de Saúde do país, Jérôme Salomon, disse que o Conselho Profissional de Otorrinolaringologia os alertou para um aumento dos casos de anosmia - perda total do olfato - sem obstrução nasal.