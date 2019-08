O inventor francês Franky Zapata conseguiu atravessar o canal da Mancha neste domingo em cerca de 20 minutos com seu flyboard, uma plataforma voadora individual propulsada com cinco pequenos reatores que se alimentam com um depósito de querosene em sua mochila.

Zapata, de 40 anos, decolou às 8h16 (horário local, 3h16 de Brasília) da cidade de Sangatte, no departamento de Pas-de-Calais, e aterrissou 20 minutos mais tarde em St. Margarets Bay, já na Inglaterra, após atravessar os 35 quilômetros que separam ambas costas.