O paulista Francisco Barretto conquistou nesta terça-feira a medalha de ouro no cavalo com alças nos Jogos Pan-Americanos de 2019, disputados em Lima, no Peru, a segunda medalha do brasileiro na competição.

Especialista na barra fixa, Barretto superou as adversidades e bateu o americano Robert Neff, que ficou com a prata, e o colombiano Carlos Alberto Calvo, que completou o pódio com o bronze.