Há 25 anos, as televisões dos Estados Unidos transmitiram pela primeira vez "Friends", a comédia sobre um grupo de amigos em Nova York que marcou uma geração, que acabou teve incluído nos guias turísticos da cidade o edifício onde moravam os protagonistas e que segue arrecadando milhões com um sucesso que parece inabalável.

Na noite de 22 de setembro de 1994, a rede "NBC" abriu as portas do Central Perk, uma das cafeterias mais celebradas na cultura popular e onde Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross, seis amigos tentavam sobreviver em uma Nova York frenética com a cumplicidade de milhões de espectadores no mundo todo.