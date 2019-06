Ano de Graça de 1559. Uma expedição espanhola levanta em Pensacola (Flórida) o primeiro assentamento de europeus no que hoje é os Estados Unidos, mas um furacão acabou com seu sonho de reforçar a presença do reino de Felipe II no sudeste do país, mudando o curso da história.

No dia 15 de agosto daquele ano, o explorador castelhano Tristán de Luna y Arellano desembarcou com 1.500 homens perto da baía de Pensacola e fundou o local chamado de Santa Maria de Ochuse, mas apenas um mês mais tarde um furacão dizimou boa parte da sua frota de 12 navios.