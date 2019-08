As divergências entre as maiores economias mundiais sobre o clima devem voltar a ficar evidentes na cúpula dos países do G7 que será realizada de sábado (24) à próxima segunda-feira (26) em Biarritz, na França.

País que ocupa a presidência rotativa do G7, a França quer focar as discussões ambientais na redução das desigualdades, estabelecendo como prioridade a proteção do planeta "através de uma transição ecológica justa que preserve a biodiversidade e os oceanos".