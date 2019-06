O atacante Gabriel Jesus disse neste domingo, em entrevista coletiva, que enxerga a seleção brasileira carrega uma maior peso na Copa América, principalmente, antes do duelo com os argentinos, pelas semifinais, por se tratar da anfitriã do torneio.

"São duas seleções gigantes, de dois países com um histórico muito bom. Óbvio que, em se tratando do momento e por jogar em casa, o Brasil tem mais pressão para ganhar sim, mas é um clássico e a Argentina também tem", afirmou o jogador do Manchester City, em entrevista coletiva.