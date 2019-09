Em crise depois de ter perdido os sete últimos jogos, o Atlético-MG quer deixar a crise para trás e se classificar para a final da Copa Sul-Americana, mas para isso precisará vencer o Colón por 1 a 0 ou por uma diferença maior de gols nesta quinta-feira, no Mineirão.

Nas últimas seis rodadas do Campeonato Brasileiro, o Galo foi derrotado por Athletico Paranaense, Bahia, Corinthians, Botafogo, Internacional e Avaí, além de ter levado uma virada por 2 a 1 na ida das semifinais do torneio continental, no estádio Cementerio de Elefantes, em Santa Fé, na Argentina.