"Game of Thrones" chegava como a grande favorita à 71ª edição do Emmy, com o recorde de maior número de indicações para uma única série (32), mas acabou dividindo o protagonismo em uma noite repleta de surpresas.

A ficção da "HBO" levou no domingo o cobiçado prêmio de melhor série dramática. Por outro lado, não teve nenhum dos protagonistas premiados, ficando a uma estatueta de bater o próprio recorde de ficção com mais reconhecimentos em uma única edição do Emmy. A marca atual é de 12 prêmios.