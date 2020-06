A organização do Prêmio Platino Xcaret de Cinema Ibero-Americano vai anunciar os vencedores da sétima edição no próximo dia 29, em evento transmitido em seu canal no YouTube, às 12h de Brasília.

Como a cerimônia de gala, marcada para 3 de maio no Teatro Gran Tlachco, em Xcaret, na Riviera Maya, no México, não pôde ser realizada devido à pandemia do novo coronavírus, a organização optou por essa alternativa.

Pela primeira vez, o Platino premiará duas novas categorias: as melhores performances masculina e feminina em minissérie ou série de televisão, uma decisão que amplia o arco de potenciais vencedores a produções de plataformas como Movistar+ Netflix, HBO Max e Amazon Prime Video.

Os atores Álvaro Morte ("La casa de papel"), Javier Cámara ("Vota Juan"), Jorge Román ("Monzón") e Óscar Jaenada ("Hernán"), e as atrizes Candela Peña ("Hierro"), Úrsula Corberó ("La casa de papel"), Cecilia Suárez ("A casa das Flores") e Leticia Dolera ("Vida perfecta") são os candidatos nestas novas categorias.

Na disputa pelo prêmio de melhor filme de ficção ibero-americana estão "A vida invisível" (Brasil, Alemanha); "Dor e Glória" e "La trinchera infinita" (Espanha) e "Monos", uma coprodução entre Colômbia, Argentina, Holanda, Alemanha, Uruguai, Dinamarca, Suécia e Suíça.

Na categoria de melhor filme de animação, o brasileiro "A Cidade dos Piratas" concorre com três espanhóis: "Buñuel en el laberinto de las tortugas", "Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo" e "Klaus".

Outra produção brasileira, "Democracia em Vertigem", disputa o prêmio de melhor documentário com mais uma tríade espanhola: "Ara Malikian: una vida entre las cuerdas", "Historias de nuestro cine" e "El cuadro".

Entre as concorrentes a melhor série estão "Distrito salvaje", da Colômbia, "El marginal III", da Argentina, "La casa de papel", da Espanha, e "Monzón", da Argentina.

A melhor estreia será decidida entre o costarriquenho "El desespertar de las hormigas"; o mexicano "La camarista" e os espanhóis "La hija de un ladrón" e "Ventajas de viajar en tren".

O Platino de melhor filme de Educação em Valores é disputado por "Aranha" (Chile, Argentina, Brasil); "Diecisiete" (Espanha), "El despertar de las hormigas" (Costa Rica, Espanha) e "Elisa y Marcela" (Espanha).

Na disputa para melhor direção estão Alejandro Amenábar, por "Mientras dure la guerra" (Espanha, Argentina); Jon Garaño, Aitor Arregi e José Mari Goenaga, por "La trinchera infinita" (Espanha), Juan José Campanella, por "A Grande Dama do Cinema" (Argentina, Espanha) e Pedro Almodóvar, por "Dor e Glória" (Espanha).

Já Antonio Banderas, por "Dor e Glória", Antonio de la Torre, por "La trinchera infinita", Karra Elejalde por "Mientras dure la guerra" e Ricardo Darín, por "A Odisseia dos Tontos" concorrerão ao prêmio de Melhor Ator, enquanto Belén Cuesta ("La trinchera infinita"), Carol Duarte ("A Vida Invisível"), Graciela Borges ("A Grande Dama do Cinema") e Ilse Salas ("As Boas Moças") disputarão na categoria de melhor atriz.

Além disso, Alberto Iglesias ("Dor e Glória"); Alejandro Amenábar ("Mientras dure la guerra"), Emilio Kauderer ("A Grande Dama do Cinema") e Mica Levi ("Monos") concorrerão pelo prêmio de melhor música original. A disputa pelo de melhor roteiro está entre Alejandro Amenábar e Alejandro Hernández ("Mientras dure la guerra"); José Mari Goenaga e Luiso Berdejo ("La trinchera infinita"), Murilo Hauser, Inés Bortagaray e Karim Aïnouz ("A vida invisível") e Pedro Almodóvar ("Dor e Glória").

O anúncio dos ganhadores acontecerá em ato apresentado pelo embaixador dos prêmios, o jornalista da CNN Juan Carlos Arciniegas, e os nomes dos premiados será revelado pelo ator e comediante mexicano Omar Chaparro e a atriz e cantora colombiana MájidaIssa.

O Prêmio Platino Xcaret que passou a ser concedido a partir de 2014 a produções de 23 países ibero-americanos, é promovido pela EGEDA (Associação Espanhola de Gestão dos Direitos dos Produtores Audiovisuais) e pela Federação Ibero-Americana de Produtores (FIPCA). Além disso, conta com o apoio das Academias e Institutos ibero-americanos de cinema. EFE

aga/id