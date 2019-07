O treinador da seleção peruana, o argentino Ricardo Gareca, afirmou nesta quinta-feira, após a classificação de sua equipe para a final da Copa América ao derrotar o Chile por 3 a 0 em Porto Alegre, que "quando um time chega na final, não tem outra opção que vencê-la".

"Além da dificuldade de enfrentar o Brasil, que é uma das melhores seleções do mundo por sua equipe, suas individualidades e seu treinador, é uma final e as finais têm um tom totalmente diferente", disse Gareca, em entrevista coletiva após a semifinal realizada na Arena do Grêmio.