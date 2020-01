A África, berço do Homo sapiens, nossa espécie, abriga mais diversidade genética do que qualquer outro lugar do planeta. Recuperar e analisar os genomas ancestrais é essencial para reconstruir a história. Nesta quarta-feira, um estudo publicado pela revista "Nature" revela mais um pouco das origens da humanidade.

A pesquisa, liderada pelo geneticista David Reich da Faculdade de Medicina de Harvard, é uma colaboração internacional na qual participaram os paleogeneticistas Carles Lalueza Fox e Íñigo Olalde, do Instituto de Biologia Evolutiva (CSIC-Pompeu Fabra) de Barcelona.