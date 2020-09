Um dos protagonistas da novela "A Dona do Pedaço", exibida no Brasil em 2019 pela "Rede Globo" e que, rebatizada como "Dulce Ambición", estreia nesta segunda-feira nos Estados Unidos no canal em língua espanhola "Univision", o ator Reynaldo Gianecchini falou em entrevista à Agência Efe sobre sua participação na trama e também sobre sexualidade e o momento de transformação pelo qual vê o mundo passar, com a quebra de paradigmas.

"Estamos em um momento muito importante para quebrar várias coisas negativas, como o racismo, a homofobia e os padrões que impedem que as pessoas sejam como são. Um momento para que as pessoas não sejam mais julgadas ou discriminadas, que não sejam afastadas porque são diferentes da maioria. Se tenho alguma luta, é pela liberdade", afirmou.