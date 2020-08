Frustrado com os obstáculos para abrir uma conta bancária no Brasil, o empreendedor colombiano David Vélez decidiu, em 2013, fundar o primeiro banco exclusivamente digital do país, o Nubank.

Com sete anos de vida, a instituição já é um dos principais bancos do mundo nesta categoria, com 26 milhões de clientes e avaliado em mais de US$ 1 bilhão, marca que alcançou em 2018.