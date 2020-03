O jornalista e advogado americano Glenn Greenwald, também editor do site "The Intercept", está preparando um livro sobre o governo de Jair Bolsonaro, segundo divulgou nesta terça-feira a editora Henry Holt and Company.

A obra, que recebeu o nome "You can't silence this" (Você não pode silenciar isto, em tradução livre), pretende abordar os perigos que o atual presidente estaria oferecendo à democracia no Brasil.