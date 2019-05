A Globo chegou a um acordo com a produtora americana Sony Pictures Television (SPT) para desenvolver e produzir em parceria duas séries dramáticas em língua inglesa, informou nesta sexta-feira a revista "Variety".

As empresas já estão desenvolvendo roteiros em inglês de duas produções e ainda há um terceiro projeto previsto no acordo.

Os novos projetos serão assinados pela Floresta Produções, uma produtora associada à SPT, em parceria com os Estúdios Globo.

O presidente de produções internacionais da Sony Pictures Television, Wayne Garvie, disse que a companhia americana tentará distribuir fora das redes Sony as séries dramáticas.

Já a emissora brasileira, segundo a revista, planeja transmitir as produções em TV aberta e nas plataformas do Grupo Globo.

A "Variety" ressaltou que o acordo marca a entrada da Globo, e inclusive da Floresta, nas produções internacionais de alto nível em séries em inglês.

"O Anjo de Hamburgo" é uma das duas primeiras propostas desta aliança. A história é inspirada na vida de Aracy de Carvalho, uma brasileira que trabalhava no Consulado do Brasil em Hamburgo (Alemanha) nos anos 30 e que junto com o marido, o aclamado escritor Guimarães Rosa, ajudou centenas de judeus a fugirem para o Brasil durante o regime nazista.

Outra aposta da SPT e da Globo é "Rio Connection" que conta a história verídica de um grupo de gângsteres europeus que estabeleceu no Brasil uma base de operações e de onde foi conduzida a mais importante rota de tráfico de heroína para os Estados Unidos nos anos 70.

"A produção do 'Anjo de Hamburgo' e do 'Rio Connection' é mais um passo que a Globo deu para entrar no cenário internacional da produção de drama de ponta e conteúdo de formato curto", disse o diretor-geral da Globo, Carlos Henrique Schröder, à "Variety".