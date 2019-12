O governador de Nova York, Andrew Cuomo, classificou neste domingo como "terrorismo doméstico", o ataque em que cinco pessoas foram esfaqueadas ontem em uma cerimônia religiosa na casa de um rabino no bairro de Monsey, no último de uma série de ações antissemitas realizados neste mês no estado.

"É preciso mudar as leis, para chamar isso pelo nome: terrorismo doméstico", disse Cuomo, em entrevista coletiva concedida em Ramapo, poucas horas depois a divulgação do atentado, ocorrido por volta de 22h locais (0h de Brasília).