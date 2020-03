O jogo entre Valencia e Atalanta, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, previsto para acontecer daqui uma semana, deverá ser realizado com portões fechados, segundo recomendação feita nesta terça-feira pelo ministro de Saúde, Consumo e Bem Estar Social da Espanha, Salvador Illa.

A proposta para a partida marcada para o próximo dia 10 no estádio Mestalla, de acordo com o representante do governo, visa evitar o propagação da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.