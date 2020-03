O governo do Japão enfatizou nesta quarta-feira que mantém os planos de sediar os Jogos Olímpicos de Tóquio no verão, apesar da epidemia de coronavírus, em declaração alinhada ao pronunciamento feito pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) no dia anterior.

"Continuamos initerruptamente com a preparação para os Jogos Olímpicos tal como previsto, enquanto colaboramos estreitamente com o COI, com o Comitê Organizador e com o governo metropolitano de Tóquio", disse o ministro porta-voz do governo, Yoshihide Suga, em entrevista coletiva.