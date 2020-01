O governo do Paraguai determinou por decreto a formação de uma equipe que negociará, em 2023, o Anexo C do Tratado da Hidrelétrica de Itaipu, assinado com o Brasil em 1973, com a condição de ser revisto 50 anos depois, que terá como "técnico honorário" o economista americano Jeffrey D. Sachs.

O Anexo C, relativo as bases financeiras e a prestação de serviços de fornecimento elétrico da represa dividida pelos dois países, obriga o Paraguai a vender ao Brasil, pelo preço de custo, o excedente de 50% da energia gerada a que tem direito.