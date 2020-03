O Circuito Internacional do Bahrein anunciou faz uma semana que o Grande Prêmio de Fórmula 1 seria realizado a portas fechadas como uma medida preventiva para impedir a propagação da Covid-19, o que levou ao cancelamento de vários eventos no Golfo Pérsico. EFE

Os Grandes Prêmios de Fórmula 1 que aconteceriam no Bahrein e Vietnã, que seriam o segundo e o terceiro da temporada, respectivamente, foram adiados devido à pandemia do coronavírus, apenas um dia após a etapa da Austrália ter sido suspensa pelo mesmo motivo.

"Em vista da contínua expansão global da Covid-19, todos os envolvidos decidiram adiar as duas corridas programadas para entre os dias 20 a 22 de março no Bahrein, e de 3 a 5 de abril no Vietnã", anunciou a categoria, por meio de comunicado.