O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, celebrou o empate sem gols entre a 'Vinotinto' e o Brasil, agradecendo ao VAR por ter anulado dois gols marcados pela seleção comandada por Tite na Arena Fonte Nova.

"Graças ao VAR houve justiça. Houve justiça porque no passado era injusto, marcavam gol em impedimento e se declarava que o gol era legal. A Venezuela jogou em grande nível e deu uma lição no Brasil", afirmou Maduro durante um evento com jovens em Caracas.

"Por isso o público aplaudiu nossa equipe ao terminar o jogo", continuou Maduro.

O Brasil chegou a balançar as redes três vezes ao longo da partida, mas todos os lances foram anulados pela árbitro chileno Julio Bascuñán - dois deles com o auxílio do VAR.

O técnico da Venezuela, Rafael Dudamel, disse na terça-feira que o empate com o Brasil foi um "resultado histórico", celebrando também a eficiência do VAR em Salvador.

"Que viva o VAR! Bem-vindo, VAR. Contra Peru e Brasil, nós nos vimos, digamos, beneficiados. Mas essa palavra pode dar a entender que ganhamos isso de presente, mas não foi assim", declarou em entrevista coletiva o treinador da 'Vinotinto' após a partida.

"O mais importante agora é controlar a alegria que este resultado nos dá. É preciso comemorá-lo porque é fruto de um esforço imenso, mas para que ganhe valor é preciso nos classificarmos", ponderou Dudamel.

O resultado deixou a Venezuela com chances de classificação na última rodada do grupo A da Copa América. A 'Vinotinto' tem dois pontos, dois a menos que Brasil e Peru, que se enfrentam no sábado, na Arena Corinthians.

No mesmo dia, os comandados de Dudamel pegam a Bolívia, lanterna da chave, no Mineirão. Basta para a Venezuela vencer o jogo e torcer para que o jogo entre Brasil e Peru não termine empatado.