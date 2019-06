Catorze gravações inéditas e a versão original de "Nothing Compares 2 U" de 1984 compõem "Originals", o álbum póstumo de Prince, lançado nesta sexta-feira pela plataforma TIDAL, no dia do que seria o 61º aniversário do artista.

As 15 canções foram selecionadas de maneira colaborativa por Jay-Z e Troy Carter (Atom Factory), em nome de The Prince Estate - site oficial do artita -, e poderão ser ouvidas pelos assinantes da plataforma em qualidade Master "como o artista queria que soassem", segundo informou em nota a plataforma de áudio em streaming.