O ataque de uma doença endêmica do Grande Recife da Flórida a 23 espécies de corais nos últimos cinco anos uniu a comunidade científica nos Estados Unidos para extrair do mar mil destes animais que ainda estão saudáveis para tentar preservá-los e reproduzi-los em uma ou duas noites "mágicas" de agosto, com a ajuda da lua.

Para tal, cerca de 60 entidades oficiais e privadas esperam salvar algumas das 60 espécies de corais que há nos EUA, de um total de entre 600 e 700 que existem no mundo, explicou à Agência Efe Andrew Baker, professor de Biologia Marinha da Escola Rosenstiel de Ciências Marinhas e Atmosféricas da Universidade de Miami (UM).