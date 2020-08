A ativista suéca Greta Thunberg durante uma entrevista coletiva em Berlim, nesta quinta-feira, depois de um encontró com a chanceler da Alemanha, Angela Merkel. EFE/HAYOUNG JEON

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, recebeu Greta Thunberg e três representantes de movimentos ambientais nesta quinta-feira, em uma reunião de 90 minutos na qual a jovem ativista sueca pediu para que os líderes mundiais enfrentem a emergência climática como uma crise.

"Pedimos que abordem a crise climática como qualquer outra crise que se aproxima, pedimos que enfrentem a emergência climática", disse Thunberg em entrevista coletiva após o encontro com a chanceler, que também contou com as presenças da ativista alemã Luisa Neubauer e das belgas Anuna de Wever e Adélaïde Charlier.