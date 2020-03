Mbappé chegou a ser submetido a exames para avaliar se havia sido infectado com o novo coronavírus, e os resultados foram negativos. EFE/Arquivo

O atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, foi relacionado nesta quarta-feira para o jogo de logo mais com o Borussia Dortmund, pela volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, em lista que não conta com o zagueiro brasileiro Thiago Silva.

Resfriado, o camisa 7 do PSG era dúvida para a partida, já que ficou fora dos treinos dos últimos dias, segundo confirmou o próprio técnico da equipe, o alemão Thomas Tuchel, durante entrevista coletiva concedida ontem na capital da França.