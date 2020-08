O técnico do Manchester City, Josep Guardiola, elegeu o atacante Gabriel Jesus como o principal destaque das partidas contra o Real Madrid pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

No jogo de ida, disputado em fevereiro, antes da paralisação do torneio por causa da pandemia do novo coronavírus, o brasileiro marcou o primeiro gol e sofreu o pênalti que gerou o segundo da vitória dos 'Citizens' por 2 a 1 em pleno estádio Santiago Bernabéu, além de ter protagonizado a expulsão do zagueiro Sergio Ramos. E, nesta sexta-feira, deu uma assistência e também balançou a rede no triunfo pelo mesmo placar, desta vez em um Etihad Stadium sem púbico pagante.