Em um jogo pouco empolgante no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, o Internacional venceu o Nacional-URU por 1 a 0 nesta quarta-feira em jogo de ida pelas oitavas de final da Taça Libertadores, graças a um gol marcado pelo atacante Paolo Guerrero nos instantes finais.

O duelo na capital uruguaia não teve muitas chances reais de gol. Quem esteve mais perto de balançar a rede no primeiro tempo foi a equipe anfitriã, tricampeã do torneio, com um chute do centrovante Bergessio na trave. Até que, aos 44 minutos do segundo tempo, brilhou a estrela do peruano, que recebeu ótimo passe de Wellington Silva e balançou a rede.