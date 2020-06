A guitarra acústica usada por Kurt Cobain, líder do Nirvana, no álbum "Unplugged in New York", foi vendida neste sábado por US$ 6 milhões (R$ 32 milhões), em um leilão realizado em Beverly Hills, nos Estados Unidos, anunciou confirmou casa Julien's.

O valor, divulgado através de um comunicado da casa de leilões, representa um "recorde mundial" para o instrumento.