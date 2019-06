O jogador da seleção paraguaia, Gustavo Gómez, afirmou nesta sexta-feira, após a eliminação nas quartas de final da Copa América para o Brasil na noite anterior, que sua equipe está no caminho certo de conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O zagueiro do Palmeiras considerou que o Paraguai teve pouco tempo para se adaptar a filosofia de trabalho do técnico argentino Eduardo Berizzo, contratado em fevereiro, mas destacou que aconteceram "muitas coisas positivas" dentro do torneio.