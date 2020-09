Hackers de China, Irã e Rússia tentaram atacar organizações e pessoas vinculadas às campanhas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e do democrata Joe Biden com a intenção de influenciar as eleições de novembro, segundo um relatório divulgado nesta quinta-feira pela Microsoft.

O relatório indica que as atividades de infiltração detectadas "deixam claro que grupos estrangeiros aumentaram seus esforços com o objetivo de afetar as eleições de 2020".