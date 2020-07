A cerimônia anual do Hall da Fama do Rock, que ocorreria em 2 de maio, foi cancelada pela primeira vez na história, decisão tomada devido à pandemia de Covid-19 e que impedirá a celebração da inclusão de novos nomes à emblemática categoria, entre eles os de Whitney Houston e Depeche Mode.

Para substituir o evento, a "HBO" transmitirá um especial de comemoração dos 35 anos da instituição e que reconhecerá as adições deste ano: Whitney Houston, Depeche Mode, The Doobie Brothers, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. e T. Rex. "Para proteger a saúde e a segurança de nossos membros, suas famílias, equipes e nossos assistentes, tomamos a decisão de concluir que o evento ao vivo programado não é possível", disse em comunicado o presidente da instituição, John Sykes.