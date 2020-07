Depois de assumir a liderança do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, vai tentar neste fim de semana se tornar, de forma isolada, o piloto que mais venceu o Grande Prêmio oficial do país de origem na história.

O detentor do título da categoria, que busca em 2020 o sétimo título da carreira, pode desempatar com o francês Alain Prost - que ganhou em seis oportunidades o GP da França -, caso suba ao topo do pódio neste domingo em Silverstone.