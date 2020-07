O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, durante o treino classificatório do GP da Estíria deste sábado. EFE/FIA/F1 HANDOUT

O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, comemora a conquista da pole neste sábado após o treino classificatório do GP da Estíria. EFE/FIA/F1 HANDOUT

O inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, superou a forte chuva que atrasou o treino classificatório deste sábado para o inédito Grande Prêmio da Estíria e cravou a pole position para a prova de amanhã, que será realizada no circuito Red Bull Ring, na Áustria.

O hexacampeão mundial de Fórmula 1, que conquistou a 89ª pole da carreira, fez o tempo de 1min19s273. Logo em seguida veio Max Verstappen, da Ferrari, com 1min20s489.

Vencedor do GP da Áustria, primeira etapa disputada no último domingo, o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes, fez o quarto melhor tempo, com 1min20s701.