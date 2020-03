A temporada 2020 da Fórmula 1 começará neste fim de semana no Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, e mais uma vez o favorito é o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, que partirá em busca do recorde de títulos, que pertence ao alemão Michael Schumacher, com sete.

Os principais desafiantes mais uma vez são a dupla da Ferrari, formada pelo também alemão Sebastian Vettel, tetracampeão, e o monegasco Charles Leclerc, e o holandês Max Verstappen, da Red Bull. Esses dois últimos almejam ser o mais jovem piloto a faturar o campeonato.