A cidade de Hiroshima, no Japão, pediu nesta terça-feira aos jovens para não esquecer nem menosprezar a tragédia atômica e fez um apelo aos líderes mundiais, especialmente do país, para que assinem o Tratado para a Proibição de Armas Nucleares.

"Para enfrentar nossas circunstâncias atuais e conseguir um mundo pacífico e sustentável, devemos transcender as diferenças de status ou opinião (...) Para consegui-lo, as gerações vindouras não devem desprezar os bombardeios atômicos e a guerra como meros fatos do passado", disse o prefeito da cidade, Kazumi Matsui, no seu discurso na cerimônia de comemoração do 74º aniversário do bombardeio.