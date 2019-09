Uma garrafa lançada ao mar com as cinzas de um homem morto em março deste ano e com cartas da mãe e da filha dele, foi recuperada por uma policial do noroeste da Flórida, nos Estados Unidos, que incluiu um texto próprio e voltou a colocá-la nas águas, para que seguisse em sua "última aventura".

A sargento Paula Pendleton encontrou o recipiente flutuando em uma praia dentro de um parque estadual, segundo divulgou nesta segunda-feira o escritório do xerife do condado de Walton, onde a oficial trabalha, em publicação nas redes sociais.