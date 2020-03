O empresário e banqueiro Luis Carlos Sarmiento Angulo, a pessoa mais rica da Colômbia, segundo a revista "Forbes", anunciou que doará 80 bilhões de pesos colombianos (cerca de R$ 100 milhões) ao governo para ajudar a conter a propagação do novo coronavírus.

Sarmiento Angulo, proprietário do conglomerado financeiro Grupo Aval, disse que a doação será distribuída em três frentes que ele identificou como prioritárias para enfrentar a pandemia. Já há 798 casos de infecção pelo vírus SARS CoV-2 confirmados no país vizinho, com 14 mortes e 15 pessoas recuperadas.

A primeira das frentes é a aquisição e distribuição de mercados para a população mais vulnerável, e a segunda, a compra de 300 mil kits para testes de diagnóstico para detectar o coronavírus, que serão entregues ao Governo. O restante será usado para a compra de ventiladores para o cuidado de pacientes com insuficiência pulmonar.

"A prevenção, por um lado, e a eficácia do diagnóstico e tratamento das pessoas afetadas depende diretamente da capacidade de reação das instituições responsáveis, daí a importância de reforçar a infraestrutura e insumos necessários para esse fim", declarou Sarmiento Angulo em carta enviada ao presidente da Colômbia, Ivan Duque.