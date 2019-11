A Honda anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com as equipes de Fórmula 1 Red Bull e a Toro Rosso - que a partir de 2020 passará a se chamar AlphaTauri - para fornecimento de motor até a temporada 2021, ano em que haverá grandes mudanças no regulamento.

Havia dúvidas sobre a continuidade da fornecedora na categoria, que a partir de 2021 aplicará um teto orçamentário para as escuderias e passará a usar um motor mais simples, embora ainda híbrido, como os atuais. Entretanto, hoje, através das redes sociais, a empresa japonesa anunciou o seu fico, confirmado pelos dois times da fabricante de bebidas energéticas.