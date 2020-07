As autoridades de saúde disseram hoje que 17 das 29 infecções foram transmitidas localmente e que existem 33 outros casos suspeitos aguardando confirmação. EFE/JEROME FAVRE

Hong Kong registrou neste sábado pelo menos 29 novos casos do novo coronavírus, em meio a uma terceira onda de infecções que as autoridades de saúde descreveram como "as mais perigosas" desde março.

Os 29 casos de hoje somam-se aos 30 de ontem, aumentando a gravidade do surto detectado durante a semana passada na antiga colônia britânica.